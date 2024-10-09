На Донеччині в зоні бойових дій досі залишаються 616 дітей

Евакуація в регіоні не припиняється з початку повномасштабного вторгнення Росії.

У зоні активних бойових дій на Донеччині наразі досі перебувають 43 409 цивільних осіб, з них — 616 дітей.

Про це на брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, пише Укрінформ.

"В населених пунктах, які віднесені до зони активних бойових дій, зараз знаходяться 616 дітей, а загалом всіх людей там знаходиться 43 409 осіб", — заявив Петлін.

В Донецькій області 18 громад віднесені до зони активних бойових дій. Це Бахмутська, Соледарська, Сіверська, Часовоярська, Званівська, Торецька. У Краматорському районі – Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська. У Покровському – Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новгродівська, Очеретинська, Селидівська. У Волноваському – Вугледарська та Новоселківська.

Петлін зазначає, що є громади, які повністю віднесені до зони бойових дій, а є ті, в яких віднесені окремі населені пункти.

За його словами евакуація в регіоні не припиняється з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.