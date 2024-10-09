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Окупанти скинули вибухівку з дрона на маршрутку в Херсоні, двоє поранених

21-річний житель Херсона перебував на зупинці громадського транспорту на момент удару.

Окупанти скинули вибухівку з дрона на маршрутку в Херсоні, двоє поранених
Фото: Роман Мрочко

Російська армія скинула з дрона вибухівку на маршрутку, яка стояла на зупинці у Дніпровському районі в Херсоні.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Ворог скинув з дрона вибухівку поряд із маршрутним таксі на зупинці у Дніпровському районі. Інформація про постраждалих уточнюється. В автобусі пошкоджене лобове скло", — ідеться у повідомленні.

Пізніше очільник МВА поінформував, що внаслідок російської атаки отримали поранення 21-річний хлопець, який перебував на зупинці громадського транспорту та 41-річний чоловік, який перебував у момент удару на балконі.

  • Російська армія атакувала з безпілотників місцевих жителів Херсона та селища Комишани. Четверо постраждалих звернулися до лікарні.
  • Також у середу, 9 жовтня, ворог скинув вибухівку на 58-річну жительку Кіндійки та 68-річного жителя села Львове.
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