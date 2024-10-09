Зеленський: у листопаді буде готова формула миру з усіма умовами справедливого завершення війни

У листопаді буде готова формула миру з усіма умовами справедливого завершення війни.
Про це повідомив Володимир Зеленський на саміті "Україна - Південно-Східна Європа" у Хорватії.
"Із липня ми працюємо над Формулою миру, і в листопаді вона вже буде вся готова з усіма умовами, в яких прописано справедливе завершення війни. Це буде зроблено на другому Саміті миру", - сказав глава держави.
Зеленський зауважив, що "виникає запитання, як примусити Росію взяти в цьому участь" і як змусити "тих, хто відповідає за війну, виконувати Формулу миру".
"Зараз Росія уникає чесної та відвертої дипломатії. І саме тому ми в Україні розробили план заходів, здатний виправити поточну ситуацію майбутнім Самітом миру. Це план, який забезпечить досягнення надійної стабільності та який дасть змогу позбавити Росію можливості далі погрожувати Європі", - сказав Президент України.
Зеленський зауважив, що спершу цей план представили у США, а тепер презентують решті союзників.
- Днями під час вечірнього звернення глава держави сказав, що план перемоги невдовзі розкриють для українців.
- Минулого місяця державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати "ретельно вивчають" український план перемоги.
- За даними газети Times, цей план містить чотири основні пункти. Це запит на гарантії безпеки для України, схожі на домовленість про взаємну оборону членів НАТО, продовження курської операції, яка повинна сприяти виграшній позиції під час переговорів, запит щодо конкретної передової зброї, а четвертий – міжнародна фінансова допомога економіці України.