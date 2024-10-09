Росіяни атакували Харків КАБом, є постраждалі

9 жовтня російська армія завдала авіаудару по Шевченківському району Харкова. Внаслідок атаки постраждала жінка.
Про це повідомиляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, ворог атакував КАБом відкриту територію у Шевченківському районі Харкова.
"Серед постраждалих — 81-річна жінка. Отримала легкі поранення склом. Без госпіталізації", — інформує Синєгубов.
Міський голова Харкова Ігор Терехов додав, що внаслідок удару у прилеглих багатоповерхівках вибиті шибки.
- 8 жовтня армія РФ завдала авіаудару по густонаселеному району Харкова. Серед пʼятьох травмованих троє жінок, чоловік та 10-річний хлопчик.