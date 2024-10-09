Росіяни атакували Харків КАБом, є постраждалі

Міський голова Харкова Ігор Терехов додав, що внаслідок удару у прилеглих багатоповерхівках вибиті шибки.

За попередніми даними, ворог атакував КАБом відкриту територію у Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомиляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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