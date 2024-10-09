Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Харків КАБом, є постраждалі

Ворог завдав авіаудару по Шевченківському району міста.

Росіяни атакували Харків КАБом, є постраждалі
вибух
Фото: Міненерго

9 жовтня російська армія завдала авіаудару по Шевченківському району Харкова. Внаслідок атаки постраждала жінка.

Про це повідомиляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними,  ворог атакував КАБом  відкриту територію у Шевченківському районі Харкова. 

"Серед постраждалих — 81-річна жінка. Отримала легкі поранення склом. Без госпіталізації", — інформує Синєгубов.

Міський голова Харкова Ігор Терехов додав, що внаслідок удару у прилеглих багатоповерхівках вибиті шибки. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies