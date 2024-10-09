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Призов до армії без відвідування ТЦК: добровольцям пояснили нові правила мобілізації

Командири військових частин отримали повноваження безпосередньо видавати направлення на ВЛК.

Призов до армії без відвідування ТЦК: добровольцям пояснили нові правила мобілізації
Добровольцям пояснили нові правила мобілізації без ТЦК
Фото: пресслужба Lobby X

На спільному брифінгу представників Генштабу ЗСУ, Міноборони та цивільних рекрутерів пояснили нові правила добровільного призову на військову службу по мобілізації, що почали діяти 5 жовтня. Платформа Lobby X, яка займається рекрутингом в Сили безпеки та оборони, пояснила головні нововведення.

Тепер усі добровольці в процесі призову по мобілізації взаємодіють винятково напряму із військовою частиною, яку обрали для служби. Приходити в ТЦК та СП для оформлення більше не потрібно. 

Командири військових частин отримали повноваження безпосередньо видавати направлення на ВЛК. Наявність направлення на ВЛК унеможливлює примусову мобілізацію щонайменше п'ять днів з моменту його видачі. 

Нові правила призову працюють для підрозділів, які є пріоритетними. Непріоритетні підрозділи також можуть призивати добровольців напряму, але спершу потрібно погодити призначення кандидатури в Генштабі. Статус підрозділу можна дізнатись у представника підрозділу після співбесіди із ним. 

Прямий призов наразі можливий лише по мобілізації. Для служби за контрактом працює попередній механізм із рекомендаційними листами. 

Долучення добровольців до Сил оборони можливе як через рекрутингові центри військових частин, так і через цивільні рекрутингові інформаційні платформи, як от Lobby X.

"Це рішення, яке було ініційоване Генеральним штабом та ухвалене Кабміном, тепер унеможливлює будь-які помилки з розподілом добровольців після навчальних центрів", – зазначив засновник Lobby X Владислав Грезєв.

Як тепер відбувається процедура мобілізації для добровольців:

  • Відгук на вакансію до обраного підрозділу Сил Оборони.
  • Проходження відбору, отримання позитивного рішення представника підрозділу.
  • Направлення заяви із бажанням призватись на військову службу по обраній посаді командиру військової частини (в/ч).
  • Отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) від командира в/ч.
  • Проходження ВЛК (можна за місцем обліку в ТЦК або за місцем знаходження пункту постійної дислокації в/ч).
  • Прийняття на службу по обраній посаді в пункті постійної дислокації (ППД) обраної в/ч.

У разі відсутності досвіду військової служби протягом десяти років – відправка у відрядження в Навчальний Центр для проходження базової загальної військової підготовки (БЗВП). Після проходження БЗВП – початок служби на обраній посаді.

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