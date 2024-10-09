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Депутатку Хмельницької міськради затримали у справі про незаконне збагачення на суму 1,5 млн доларів

Ці кошти фігурантка не внесла до своєї щорічної декларації.

Депутатку Хмельницької міськради затримали у справі про незаконне збагачення на суму 1,5 млн доларів
Фото: Офіс Генпрокурора

Депутатку Хмельницької міськради затримали у справі про незаконне збагачення на суму 1,5 млн доларів, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

В межах розслідування кримінального провадження правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання депутатки. 

В ході обшуків вилучено понад 1 млн 491 тис доларів США, 30 тис євро, 500 тис грн.

Ці кошти фігурантка не внесла до своєї щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.

Водночас, за даними ДБР, у депутатки також виявили незадекларовані об’єкти нерухомості.

Слідчі Бюро розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка.

Депутатку затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

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