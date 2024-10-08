До суду передали справу одеського воєнкома Борисова, який замість служби був на Сейшелах

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактами підроблення документів та їх використання, самовільного залишення місця служби та ухилення від військової служби (ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 407 та ч. 4 ст. 409 КК України).

Про це повідомили у Офісі Генпрокурора.

Прізвище воєнкома не вказують, але, імовірно, йдеться про Євгена Борисова.

Слідство встановило, що 2 грудня 2022 колишній керівник Одеського ОТЦК та СП не з’явився вчасно на службу і ухилявся від її проходження до 16 грудня 2022. Як підтвердження поважної причини відсутності він надав підроблену виписку з медичної карти денного стаціонару про нібито перебування з 2 по 16 грудня 2022 на лікуванні у медзакладі, начебто затверджена керівництвом лікарні, без прізвища лікаря та його посади.

19 грудня 2022, перебуваючи на стаціонарному лікуванні у військовій частині, колишній військком обманом отримав переводний епікриз із медичної карти стаціонарного хворого з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон.

При цьому встановили, що з грудня 2022 по січень 2023 він відпочивав зі своєю матір’ю та дружиною у Республіці Сейшельські Острови та Королівстві Іспанія.

Наразі колишній одеський військком перебуває під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.