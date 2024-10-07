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На окупованій території Донеччини викрили телефонних шахраїв, які привласнили понад 3 млн грн

Під приводом кваліфікованої допомоги підозрювані надавали інструкції та вказівки громадянам і отримували повний доступ до їх онлайн-банкінгу. 

На окупованій території Донеччини викрили телефонних шахраїв, які привласнили понад 3 млн грн

Правоохоронці викрили організатора і трьох співучасників, які налагодили роботу шахрайського call-центру на тимчасово окупованій території Донецької області, повідомили в Офісі генпрокурора.

Про підозру повідомили чотирьом учасникам організованої групи за фактом шахрайства ‒ ч. 4, 5 ст. 190 КК України. 

За даними слідства, підозрювані виманювали гроші у потерпілих за допомогою телефонних дзвінків. Використовуючи заміну телефонного номера – “вішинг”, шахраї представлялися співробітниками служби безпеки банківських установ. Під час розмов з потерпілими вони повідомляли про начебто підозрілі фінансові операції з їх банківськими картками. 

Під приводом кваліфікованої допомоги підозрювані надавали інструкції та вказівки громадянам і отримували повний доступ до їх онлайн-банкінгу. Надалі грошові кошти перераховувалися на сторонніх осіб так званих “дропів” та обготівковувалися. 

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Наразі встановлено 24 потерпілих, яким завдано шкоди на загальну суму щонайменше 3 млн гривень. Всі потерпілі є громадянами України.

В оселях підозрюваних вилучили мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, чорнові записи та документацію.

“Досудове розслідування проводили слідчі Дніпровського райуправління поліції та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу співробітників  Управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області”, ‒ йдеться у пресрелізі.

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