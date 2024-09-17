У Луцьку викрили шахрайський call-центр,який облаштував 33-річний колишній працівник банку. Всього там "працювали" 20 людей.

Як повідомили у Національній поліції, під час санкціонованих обшуків в "офісі" та за місцем проживання організатора вилучили термінали мобільного зв’язку, системні блоки, робочі зошити з чорновими записами та інші докази протиправної діяльності.

Організатор, адміністраторка та ще 18 «працівників» облаштували офіс, з якого телефонували до громадян та шахрайським шляхом намагались заволодіти їх коштами.

Налагодив роботу кол-центру 33-річний мешканець Луцька. Раніше він мав досвід роботи в банку, тож розумів, як діють і говорять справжні банківські працівники, телефонуючи до людей. Залучив до цього ще 19 осіб віком від 19 до 26 років – майже всі волиняни, інші – з Дніпра.

Фото: Національна поліція Ліквідували шахрайський call-центр у Луцьку

Чоловіки та жінки приходили в кол-центр як на "роботу". Усі вони мали методичні рекомендації, як розводити людей на гроші, а також готові відповіді на можливі запитання. Викритий волинськими поліцейськими кол-центр встиг "попрацювати" кілька днів. Нині його діяльність припинили.

За процесуального керівництва прокуратури, слідчі розслідують кримінальне провадження, відкрите за ст. 190 Кримінального кодексу України.