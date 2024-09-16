У Вінницькій області знешкодили російську ракету Х-101

У Вінницькій області працівники ДСНС знешкодили крилату ракету Х-101, яку збили бійці ППО під час відбиття однієї з ракетних атак РФ по Україні.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Крилату ракету збили бійці ППО під час відбиття однієї з ракетних атак росіян по Україні. Невдовзі аграрії виявили її в полі, неподалік одного з населених пунктів. Уламки вибухонебезпечного предмета розлетілись на площі 1 га, але бойова частина все ще становила небезпеку для людей", — ідеться у повідомленні.

Також під час обстеження прилеглої території правоохоронці виявили касетні боєприпаси, які знешкодили на місці.

Працівники вибухотехнічної служби поліції Вінницької області оглянули фрагменти ракети, відокремили бойову частину від залишків корпусу та у спеціально облаштованому місці знешкодили небезпечний предмет шляхом підриву.