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​На Закарпатті ліквідували масштабну мережу шахрайських call-центрів, 19 затриманих

Ділки виманили у потерпілих майже мільйон доларів.

​На Закарпатті ліквідували масштабну мережу шахрайських call-центрів, 19 затриманих
Фото: npu.gov.ua

Правоохоронці викрили діяльність зловмисників, які ошукували іноземних громадян. Організатора незаконного бізнесу затримали у Дніпропетровській області, інших членів злочинної організації – на Закарпатті. Збитків шахраї завдали на понад 13 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора та Нацполіція.

Незаконний бізнес налагодив 29-річний житель Кривого Рогу. Він створив злочинну організацію, членами якої стали 18 його спільників.

Правоохоронці провели майже 40 санкціонованих судом обшуків в декількох регіонах. Йдеться про помешкання підозрюваних та кол-центри, які фігуранти облаштували в межах Мукачівського району в орендованих приміщеннях.

"Під час обшуків було вилучено орієнтовно півтисячі одиниць техніки, зброю, наркотичні речовини, банківські картки та гроші – майже 50 тисяч доларів. Також вилучено 12 автомобілів, серед яких авто преміумкласу, зокрема Mercedes, Ford, Volkswagen, BMW. Все це зараз є важливими речовими доказами у справі, працюємо з отриманою інформацією", – розповів старший слідчий поліції Закарпатської області Євген Бартованець.

У кол-центрах організатори розмістили операторів, які за вказівкою лідера телефонували іноземцям та представлялися співробітниками банків. В розмові шахраї зазначали, що мають повідомити своїм клієнтам таємну інформацію. Для цього потерпілих переконували встановити на їхні ґаджети спеціальний додаток. Після виконання цієї інструкції, зловмисники отримували доступ до всіх банківських рахунків іноземних громадян. У подальшому – виводили гроші на рахунки, які заздалегідь спеціально створили на підставних осіб.

Членам злочинної організації ставили завдання – 100 тисяч доларів прибутку в тиждень. Станом на сьогодні відомо, що ділки виманили у потерпілих майже мільйон доларів.

"Від імені поліції Угорщини хотів би подякувати за плідну співпрацю слідчих підрозділів наших держав, котрим вдалося викрити злочинне угруповання, яке у кіберпросторі нашкодило не тільки громадянам Угорщини, але й громадянам інших країн. Ці злочини ми б не могли розкрити, якби не наполеглива, віддана робота поліцейських з України. Ми впевнені в тому, що це перший крок до подальшої співпраці між нашими службами", – зазначив речник поліції Угорщини Крістоф Гал.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто створення злочинної організації та участь в ній, з метою вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • 22 травня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт 10190 про боротьбу з кол-центрами. Він доповнює Кримінальний кодекс новими статтями: електронно-комунікаційне шахрайство (190-1); створення, керівництво електронно комунікаційною шахрайською організацією, а такожучасть у ній (255-4); залучення до участі у електронно комунікаційній шахрайській організації.
  • У квітні в Одесі ліквідували міжнародний шахрайський кол-центр. Це був результат спільної операції українських та чеських правоохоронців.
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