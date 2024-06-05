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​Російська пропаганда запустила бот, аби українці доносили на сусідів, які не економлять світло

Таким чином ворог збирає персональні дані громадян України.

​Російська пропаганда запустила бот, аби українці доносили на сусідів, які не економлять світло
Фейк
Фото: Media Confidential

Російська пропаганда поширює інформацію про Telegram-бота, через який можна створити "донос" на сусідів, що не економлять електроенергію.

Як повідомив Центр протидії дезінформації, через бота начебто можна вказати реальну адресу "порушника". Таким чином російські спецслужби збирають персональні дані українців.

У ЦПД наголосили, що ніхто з компетентних українських структур не створював таких "програм доносів".

У разі виявлення такого бота його необхідно заблокувати і надіслати скаргу для подальшого блокування. 

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