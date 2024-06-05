Верещук: для 17-річних українців за кордоном відтермінують взяття на облік

В уряді зазначили, що приймуть відповідну постанову вже найближчим часом.

Кабмін розробив постанову про відтермінування взяття на облік 7-річних призовників, які наразі перебувають за кордоном.

Про це заявила віцепрем’єр-міністер з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Міноборони каже, що вони мають приїхати в Україну та стати на військовий облік. Юридично в Міноборони мають рацію, бо так виписані чинні правила. Ми в уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, — це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації", — написала посадовиця у Facebook.

Ірина Верещук зазначила, що в уряді вже розробили відповідну постанову, яка наразі на погодженні і найближчим часом буде прийнята.

"Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік — або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану", — зазначила віце-прем’єр.

Раніше в ефірі телемарафону речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що військовозобов'язані українці, які наразі перебувають за кордоном і мають статус "у розшуку" в додаткову "Резерв+", повинні повернутися до України та оновити дані в ТЦК.

Також повернутися мають українці, які взагалі не стали на облік, зокрема ті, хто виїхав у 17-річному віці.