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До заступника голови КМДА прийшли з обшуком, – джерела

За даними співрозмовників, йдеться про Усова. 

До заступника голови КМДА прийшли з обшуком, – джерела
Фото: Вікіпедія

У будівлі Київської міської державної адміністрації 4 червня проходять слідчі дії. Обшуки стосуються заступника голови КМДА Костянтина Усова, повідомили LB.ua обізнані співрозмовники. 

За даними джерел, справа, щодо якої проходять слідчі дії, була розпочата ще в 2022, стосується статті 368 КК України – "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". 

Співрозмовники сказали, що слідчі дії нібито проходять "без рішення суду".

Костянтин Усов з 2021 року – заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Публічних даних про оголошення йому підозри зараз або раніше немає.

За даними джерел "Суспільного" і УП, справа стосується вимагання на системній основі неправомірної винагороди у одного з перевізників столиці. У 2021 році транспортний департамент КМДА обшукували у зв'язку з провадженням двох перевізників. Тоді цю справу активно комунікував Усов. Він пов'язував цю справу з "транспортною мафією".

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