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Зі спецкомісії по фортифікаціях виключили представника ОПЗЖ Віталія Борта

"За" проголосували 297 нардепів. 

Зі спецкомісії по фортифікаціях виключили представника ОПЗЖ Віталія Борта
Голосування за зміну складу ТСК
Фото: Ярослав Железняк

Верховна рада змінила склад тимчасової спеціальної комісії по фортифікаціях та дронах. Депутата Віталія Борта від екс-ОПЗЖ вивели із складу комісії.

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

"Як і анонсував Рада змінила склад новоствореної ТСК по фортифікаціям та дронам", – написав Железняк.

За таке рішення проголосували 297 народних депутатів. 

За словами Железняка, Борта у комісії замінить Дмитро Разумков. Також народну депутатку Єлизавету Богуцьку замінили на іншого "слугу народу" – Ігоря Мурдія. 

  • 22 травня Верховна Рада створила ТСК стосовно будівництва фортифікацій та закупівлі безпілотників. Більшістю з 15 членів стали "слуги народу", але туди потрапили два ОПЗЖ-шники: Віталій Борт та Анатолій Бурміч (останній внесений до Реєстру зрадників Руху "Чесно"). 
  • Основним завданням ТСК є вивчення обставин та підготовка питань щодо потреб сектору безпеки і оборони у БпЛА і формування держзамовлення на їх виробництво та закупівлю. Також депутати мають проаналізувати розподіл, передачу, постачання і взяття на баланс БпЛА військовими частинами і підрозділами. 
  • Крім того, ТСК має проаналізувати облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільове використання коштів, виділених на їх облаштування.
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