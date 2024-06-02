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Мелоні підтвердила участь Зеленського у червневому саміті G7

Поки невідомо в якому форматі буде присутній президент УКраїни: онлайн чи безпосередній візит до Італії.

Мелоні підтвердила участь Зеленського у червневому саміті G7
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7, який відбудеться в Італії. 

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, пише ANSA.

Прем'єр Італії пояснили, що на саміт запросили щонайменше п'ятнадцять учасників, серед яких країни та міжнародні інституції.

Форма участі у саміті Володимира Зеленського — онлайн чи безпосередній візит до Італії — не уточнюється. 

  • З 1 січня 2024 Італія розпочала головування в Групі послів G7. Одним із головних напрямів роботи під час головування країни стануть питання щодо захисту міжнародного правопорядку. Зокрема, увагу буде присвячено збройній агресії Росії проти України, яка похитнула чинну систему міжнародних відносин та спричинила зростання нестабільності у світі через збільшення кількості міжнародних конфліктів.
  • Цього року Саміт на рівні лідерів країн G7 відбудеться під головуванням Італії в Апулії 13-15 червня.
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