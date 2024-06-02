Мелоні підтвердила участь Зеленського у червневому саміті G7

Поки невідомо в якому форматі буде присутній президент УКраїни: онлайн чи безпосередній візит до Італії.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7, який відбудеться в Італії.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, пише ANSA.

Прем'єр Італії пояснили, що на саміт запросили щонайменше п'ятнадцять учасників, серед яких країни та міжнародні інституції.

Форма участі у саміті Володимира Зеленського — онлайн чи безпосередній візит до Італії — не уточнюється.