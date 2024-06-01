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Зеленський прибув до Сінгапура, де зустрінеться з міністром оборони США

Український лідер візьме участь у безпековій конференції “Діалог Шангрі-Ла”.

Зеленський прибув до Сінгапура, де зустрінеться з міністром оборони США
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент України Володимири Зеленський прибув до Сінгапура для участі у безпековій конференції “Діалог Шангрі-Ла”.

Про це йдеться у його телеграм-каналі.

Український лідер назвав конференцію ключовим майданчиком для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

“Глобальна безпека неможлива, коли найбільша країна світу ігнорує визнані кордони, міжнародне право й Статут ООН, шантажує голодом, темрявою та ядерною зброєю. Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки – це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону”, ‒ зазначив він.

Як повідомлялося раніше, завтра вранці Зеленський виступить на конференції. 

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Він також проведе низку зустрічей, зокрема з міністром оборони США Ллойдом Остіном, а також президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом та сінгапурськими інвесторами.

  • Триденна конференція розпочалася в п’ятницю і триватиме до неділі.
  • Вчора китайський міністр оборони Дун Цзюнь заявив своєму американському колезі Остіну, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України.
  • Росію не запрошують на конференцію до Сінгапура з 2022 року.
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