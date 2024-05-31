Україна та Польща можуть підписати двосторонню безпекову угоду напередодні саміту НАТО, — Сікорський

Польща може підписати безпекову угоду з Україною до саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише РАР.

Глава польського МЗС плвідомив союзникам по НАТО про триваючі переговори з Україною щодо підписання двосторонньої безпекової угоди. І наразі переговори "проходять добре".

Сікорський висловив сподівання, що підписання документа відбудеться до липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

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