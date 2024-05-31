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Україна та Польща можуть підписати двосторонню безпекову угоду напередодні саміту НАТО, — Сікорський

Наразі тривають переговори.

Україна та Польща можуть підписати двосторонню безпекову угоду напередодні саміту НАТО, — Сікорський
депутат Європарламенту Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Польща може підписати безпекову угоду з Україною до саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише РАР.

Глава польського МЗС плвідомив союзникам по НАТО про триваючі переговори з Україною щодо підписання двосторонньої безпекової угоди. І наразі переговори "проходять добре".

Сікорський висловив сподівання, що підписання документа відбудеться до липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

Безпекові гарантії: чого прагне Україна

  • За дорученням Президента Зеленського навесні 2022-го була створена Міжнародна робоча група з питань гарантій безпеки, яку очолили Андерс Фог Расмуссен і Андрій Єрмак. У вересні 2022 група презентувала Київський безпековий договір.
  • У липні 2023 на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ був орієнтований саме на "Велику сімку".
  • У липні країни G7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".
  • Пізніше представники ЄС та Міноборони визначили дев'ять пріорітетів довгострокових гарантій безпеки для України. Серед іншого, йдеться про співпрацю ЄС з українською оборонною промисловістю.
  • Вчора Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже уклала 12 безпекових угод на $23 млрд підтримки. З останніх договорів – угоди з Іспанією, Бельгією і Португалією.
  • Раніше видання Financial Times повідомило, що Зеленський і Байден можуть підписати безпекову угоду в Італії перед Самітом миру. Про точну дату підписання документа наразі невідомо.
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