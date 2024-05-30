Путіну не потрібна Україна, він хоче домінування у Європі, - Порошенко в болгарському ЗМІ

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко в інтерв’ю болгарському агентству BGNES Agency заявив, що для якнайшвидшої перемоги України західні союзники мають дати необхідну зброю, фінансову підтримку, закрити повітряний простір і запровадити пекельні санкції проти Росії. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

«Путіну не потрібен Крим. І Донбас Путіну не потрібен. Які докази? Він повністю зруйнував Донбас. Якщо ви сьогодні побачите картину у Вугледарі, Бахмуті, Авдіївці, Мар’їнці, Лисичанську, Сєвєродонецьку та інших містах, то на цій території немає життя. Путін хоче знищити Україну, тому що йому навіть сама Україна не потрібна. Путін хоче домінування в усій Європі. Це божевільна ідея імператора», – наголосив Порошенко.

Одного дня, акцентує Порошенко, Путін може сказати, що Болгарія була частиною російської імперії чи багато німців у Дрездені приймуть Росію, тому російського диктатора треба зупинити в Україні. Також він закликав не вірити у наміри Путіна щодо мирних переговорів.

«Коли Путін каже, що він готовий до мирних переговорів, будь ласка, не вірте йому. Путін — офіцер КДБ, спеціально навчений брехати. Я можу це підтвердити за п’ять років свого президентства. Не дивіться на те, що він говорить, дивіться на те, що він робить. У той день, коли він заявив, що готовий до переговорів, він атакував торговий центр у Харкові балістичними ракетами, крилатими ракетами та керованими бомбами. Там загинули мирні жителі, у тому числі діти, десятки отримали важкі поранення. Це лише один шокуючий момент в одному українському місті, після одного нападу Путіна. Це ціна, яку Україна платить за тих, хто все ще думає, що, можливо, Путін скаже їм щось позитивне. Ні! Путін розуміє тільки мову сили, і щоб вести ефективні переговори, ми повинні бути сильними», - зазначив експрезидент.

Найкращим "переговорником" в ситуації війни він назвав Збройні сили України.

«І ми повинні зробити їх сильнішими. Нам потрібно покращити їхні можливості. Поставити їм зброю та нові технології, накласти санкції на Росію, щоб зменшити можливості Путіна фінансувати війну, забезпечити фінансові ресурси та дати запрошення до НАТО. Це найкраща відповідь Путіну», – сказав Петро Порошенко.