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У Раді вимагають створити ТСК по фортифікаціях

Проєкт постанови про створення готовий, але його не виносять на розгляд.

У Раді вимагають створити ТСК по фортифікаціях
Петро Порошенко
Фото: пресслужба "Євросолідарності"

Деякі народні депутати вимагають створити Тимчасову слідчу комісію щодо будівництва фортифікацій в Україні. У зв'язку з відмовою від розгляду цього питання, а також розгляду заборони УПЦ МП в другому читанні, нардепи "Євросолідарності" заблокували трибуну.

"Там законопроєкт про хміль, про експропріацію земель, але немає законопроєктів про московську церкву і ТСК по фортифікаціям і дронам", – написала в Facebook Ірина Геращенко. Зрештою її колеги по фракції і заблокували трибуну. 

Лідер фракції Петро Порошенко сказав, що проєкт постанови про створення ТСК щодо фортифікацій "лежить" у парламенті вже декілька місяців.

"18 грудня я висловив тверду позицію по необхідності негайного будівництва фортифікаційних споруд, які складаються з 4 елементів – облаштування власне споруд, влаштування мінних полів, протитанкових мін, замінування і підрив доріг, мостів, і четверте – забезпечення радіоелектронної розвідки та РЕБівського прикриття", – цитує Порошенка пресслужба його партії.

На брифінгу в Раді Порошенко додав, що парламент має бути "основою об'єднання суспільства" і провести зустрічі з урядом та президентом.

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