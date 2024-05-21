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Мережко: проблема з наданням консульських послуг за кордоном знята

Нардеп підкреслив, що в деяких питаннях люди весь час могли отримати консульські послуги. 

Мережко: проблема з наданням консульських послуг за кордоном знята
Фото: Shutterstock

Ситуація з наданням консульських послуг українцям за кордоном перестала бути проблемною. Учора на засіданні парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва щодо цього доповідав міністр закордонних справ Денис Кулеба.

Про це голова комітету Олександр Мережко повідомив у коментарі кореспонденту LB.ua. За його словами, Кулеба розповів про поточну ситуацію.

"Ви знаєте, що зараз консульські послуги починаючи з 18, коли набрали чинності зміни до законодавства про мобілізацію, консульські послуги додають. І не можна казати, що люди були позбавлені можливості отримання таких послуг. У деяких питаннях, надзвичайно важливих, вони продовжували їх надавати", – сказав він.

Парламентар додав, що ситуація перестала бути проблемною.

  • Того ж дня ДП "Документ" повідомило про призупинення видачі готових документів за кордоном із технічних причин. Видачу залишили лише для дітей 12 років, оскільки їм не потрібна біометрична верифікація. 
  • Також Кабмін заборонив пересилати паспорти чоловікам за кордон.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що держава не надаватиме послуги громадянам, які виїхали за кордон у воєнний період, показавши цим, що доля країни їх не обходить. Обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. 
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