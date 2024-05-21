Нардеп підкреслив, що в деяких питаннях люди весь час могли отримати консульські послуги.

Ситуація з наданням консульських послуг українцям за кордоном перестала бути проблемною. Учора на засіданні парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва щодо цього доповідав міністр закордонних справ Денис Кулеба.

Про це голова комітету Олександр Мережко повідомив у коментарі кореспонденту LB.ua. За його словами, Кулеба розповів про поточну ситуацію.

"Ви знаєте, що зараз консульські послуги починаючи з 18, коли набрали чинності зміни до законодавства про мобілізацію, консульські послуги додають. І не можна казати, що люди були позбавлені можливості отримання таких послуг. У деяких питаннях, надзвичайно важливих, вони продовжували їх надавати", – сказав він.

Парламентар додав, що ситуація перестала бути проблемною.

23 квітня ZN.ua повідомило, що міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо громадян України призовного віку. Заборона мала діяти до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації.

З 23 квітня всі українські консульства тимчасово призупинили надавати послуги чоловікам від 18 до 60 років. Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Вони стосуються лише подання певною категорією громадян заяв на отримання певних консульських послуг у визначений період.