Уряд Фінляндії запропонував закон для блокування шукачів притулку з РФ

Уряд Фінляндії запропонував надзвичайний закон, щоб блокувати в'їзд шукачів притулку через кордон з Росією, пише Reuters.
Законопроєкт дозволить прикордонникам повертати прохачів притулку з Росії із застосуванням сили або без неї. Винятком будуть діти та інваліди.
У документі, запропонованому правою коаліцією, йдеться, що повернення мігрантів без розгляду заяв про надання притулку порушить міжнародні зобов'язання Фінляндії у галузі прав людини. Але це буде тимчасовим явищем і активується лише за виняткових обставин.
Східний кордон Фінляндії є найдовшим з усіх кордонів ЄС та НАТО з Росією. Гельсінкі хочуть, щоб євроблок робив винятки, коли країна-член піддається нападкам мігрантів з метою дестабілізації суспільства.
Так звану практику протидії з боку інших європейських країн, таких як Польща, Угорщина, Італія та Греція, засудили у різних рішеннях Європейського суду з прав людини.
Для ухвалення закону знадобиться п'ять шостих голосів у парламенті Фінляндії. Водночас не відомо, чи законопроєкт отримає необхідну підтримку.
- Гельсінкі закрили кордон протяжністю 1340 км минулого року після збільшення кількості мігрантів, зокрема з Сирії та Сомалі, невдовзі після того, як країна приєдналася до блоку НАТО.
- Кремль заперечує використання міграції як зброї, заявляючи, що Захід бере участь у наклепницькій кампанії.
За даними Прикордонної служби, відколи Фінляндія закрила наземні пункти пропуску цього року з Росії прибуло лише кілька десятків мігрантів проти 1300 торік. Але фінські лідери переконують, що закон, як і раніше, необхідний, оскільки тепла погода полегшує поїздки, і Росія потенційно заохочує їх. Деякі з мігрантів мали студентські візи у РФ.
“Обов'язок уряду ‒ забезпечити безпеку кордонів Фінляндії та фінів у всіх ситуаціях. На жаль, законодавство ЄС поки що не надає нам ефективних інструментів для вирішення цієї проблеми. Я сподіваюся, що наша робота прокладе шлях до рішень європейського рівня”, ‒ заявив прем'єр-міністр Петтері Орпо.
- Крім цього, Фінляндія готується внести зміни до законодавства, аби врегулювати проблему з нерухомістю, якою володіють чи хотіли б володіти росіяни. Зокрема, планують заборонити росіянам купувати нерухомість і вирішити питання із пайовиками-боржниками з РФ.
- У квітні Фінляндія попросила ЄС допомогти зупинити потік мігрантів через Росії.
- Того ж місяця країна закрила сухопутний кордон з Росією на невизначений термін, а слідом за сухопутними припинила роботу і морських пунктів пропуску на кордоні з Росією.
- А президент Фінляндії вважає, що рішення закрити кордони із Росією є правильним, оскільки Путін використовує мігрантів як знаряддя у війні.