Уряд Фінляндії запропонував закон для блокування шукачів притулку з РФ

Законопроєкт дозволить прикордонникам повертати мігрантів з Росії із застосуванням сили або без неї.

Уряд Фінляндії запропонував надзвичайний закон, щоб блокувати в'їзд шукачів притулку через кордон з Росією, пише Reuters.

Законопроєкт дозволить прикордонникам повертати прохачів притулку з Росії із застосуванням сили або без неї. Винятком будуть діти та інваліди.

У документі, запропонованому правою коаліцією, йдеться, що повернення мігрантів без розгляду заяв про надання притулку порушить міжнародні зобов'язання Фінляндії у галузі прав людини. Але це буде тимчасовим явищем і активується лише за виняткових обставин.

Східний кордон Фінляндії є найдовшим з усіх кордонів ЄС та НАТО з Росією. Гельсінкі хочуть, щоб євроблок робив винятки, коли країна-член піддається нападкам мігрантів з метою дестабілізації суспільства.

Так звану практику протидії з боку інших європейських країн, таких як Польща, Угорщина, Італія та Греція, засудили у різних рішеннях Європейського суду з прав людини.

Для ухвалення закону знадобиться п'ять шостих голосів у парламенті Фінляндії. Водночас не відомо, чи законопроєкт отримає необхідну підтримку.

Гельсінкі закрили кордон протяжністю 1340 км минулого року після збільшення кількості мігрантів, зокрема з Сирії та Сомалі, невдовзі після того, як країна приєдналася до блоку НАТО.

Кремль заперечує використання міграції як зброї, заявляючи, що Захід бере участь у наклепницькій кампанії.

За даними Прикордонної служби, відколи Фінляндія закрила наземні пункти пропуску цього року з Росії прибуло лише кілька десятків мігрантів проти 1300 торік. Але фінські лідери переконують, що закон, як і раніше, необхідний, оскільки тепла погода полегшує поїздки, і Росія потенційно заохочує їх. Деякі з мігрантів мали студентські візи у РФ.

“Обов'язок уряду ‒ забезпечити безпеку кордонів Фінляндії та фінів у всіх ситуаціях. На жаль, законодавство ЄС поки що не надає нам ефективних інструментів для вирішення цієї проблеми. Я сподіваюся, що наша робота прокладе шлях до рішень європейського рівня”, ‒ заявив прем'єр-міністр Петтері Орпо.