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Фінляндія з 15 квітня слідом за сухопутними припиняє роботу морських пунктів пропуску на кордоні з Росією

Країна припиняє рух прогулянкових суден у прикордонні з Росією, закриває два морські пункти пропуску та продовжує закриття всіх сухопутних КПП.

Фінляндія з 15 квітня слідом за сухопутними припиняє роботу морських пунктів пропуску на кордоні з Росією
міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен
Фото: EPA/UPG

Фінляндія з 15 квітня призупинить рух Сайменським каналом, що сполучає фінське озеро Сайма з Виборзькою затокою, для прогулянкових суден. Крім того, вона на невизначений термін закриє морські пункти пропуску Хаапасаарі та Сантіо на кордоні з Росією, повідомляє DW із посиланням на російську Федеральну митну службу.

У відомстві зазначають, що Гельсінкі продовжує також з 15 квітня закриття всіх сухопутних пунктів пропуску між Росією та Фінляндією (Іматра, Куусамо, Ніірала, Нуйямаа, Райя-Йосепі, Салла, Ваалімаа та Вартіус) "до особливого розпорядження".

МВС Фінляндії пояснило безстрокове закриття кордону "ризиком інструментальної імміграції". Глава МВС країни Марі Рантанен заявила раніше, що "інструментальна імміграція – це не коли люди потребують притулку, а скоріше, коли Росія використовує їх як інструмент тиску". 

Поступове закриття КПП фінською стороною розпочалося у листопаді 2023 року. Спочатку не працювала частина прикордонних переходів, потім обмеження поширили на всі сухопутні пропускні пункти та кілька разів продовжували їх.

Рішення про закриття кордону в Гельсінкі пов'язували з напливом прохачів притулку в ЄС із країн Близького Сходу та Африки, в організованому підвезенні яких Фінляндія звинуватила російську сторону.

Минулого тижня президент Фінляндії заявив, що вважає хорошим рішенням тримати кордон із Росією закритим. Глава держави зазначив, що Путін використовує мігрантів як знаряддя у війні.

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