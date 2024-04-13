Армія Ізраїлю вдарила по об’єктах "Хезболли" в чотирьох районах Лівану

Винищувачі ЦАХАЛу вдарили по будівлях "Хезболли" в чотирьох різних районах на півдні Лівану. Зокрема, серед цілей були будівлі, які використовувались терористичним угрупуванням в селищах Хулі і Байт Ліф, а також два командні центри "Хезболли" в Одайсе і Тайбе.
Про це повідомляє Times of Israel.
Армія Ізраїлю також повідомила, що війська відкрили вогонь по району поблизу Рмейша, щоб "ліквідувати загрозу".
Крім того, ЦАХАЛ розслідує ймовірне проникнення безпілотників, через що на півночі Ізраїлю лунали сирени. Повідомлень про поранення не надходило.
מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר בארבעה מרחבים שונים במקביל שורת מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 13, 2024
במסגרת התקיפה, הותקפו מבנים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים חולא ובית ליף, ושתי מפקדות של הארגון במרחבים אל עדייסא וא-טייבה>> pic.twitter.com/9KbfhmOOTJ
- Вчора, 12 квітня, Ізраїль обстріляли з території Лівану. Всього було зафіксовано приблизно 40 запусків. Деякі з ракет були перехоплені, решта впали на відкритих територіях. Про постраждалих не повідомляли.
- 27 березня Хезболла випустила близько 30 ракет по північному ізраїльському місту Кір'ят-Шмона і розташованій там військовій базі, щонайменше одна людина загинула.
- У лютому Ізраїль вдарив по району столиці Сирії місті Дамаск, де розташований комплекс спецслужб. Рік тому внаслідок атаки Єрусалиму по цьому ж району загинули іранські військові експерти.
- Наприкінці березня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, ЦАХАЛ перейде від свого захисту до переслідування ліванської військової групи “Хезболла".
- На початку квітня Збройні сили Ізраїлю заявили, що посилюють набір і закликають резервістів для ППО. Перед тим Іран пообіцяв відповісти на ймовірно здійснений Ізраїлем удар по іранському консульству в Сирії.