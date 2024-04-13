Армія Ізраїлю вдарила по об’єктах "Хезболли" в чотирьох районах Лівану

Винищувачі ЦАХАЛу вдарили по будівлях "Хезболли" в чотирьох різних районах на півдні Лівану. Зокрема, серед цілей були будівлі, які використовувались терористичним угрупуванням в селищах Хулі і Байт Ліф, а також два командні центри "Хезболли" в Одайсе і Тайбе.

Про це повідомляє Times of Israel.

Армія Ізраїлю також повідомила, що війська відкрили вогонь по району поблизу Рмейша, щоб "ліквідувати загрозу".

Крім того, ЦАХАЛ розслідує ймовірне проникнення безпілотників, через що на півночі Ізраїлю лунали сирени. Повідомлень про поранення не надходило.