Ізраїль вдарив по району столиці Сирії, де розташований комплекс спецслужб

Ізраїльські сили завдали удару по району Кафр-Суза в столиці Сирії Дамаску, влучивши у багатоповерхівку, пише Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.
Тут також розташовано школи, іранські культурні центри та комплекс, який використовують служби безпеки країни і який добре охороняється.
Рік тому цей же район також став об’єктом ізраїльської атаки, під час якої загинули іранські військові експерти.
Очевидці чули кілька вибухів поспіль, інформації про жертв і постраждалих наразі немає.
- Іран був основним прихильником президента Башара Асада під час майже 12-річного конфлікту в Сирії. Його підтримка Дамаску та ліванського угруповання “Хезболла” спричинила регулярні авіаудари Ізраїлю, спрямовані на стримування екстериторіальної військової сили Тегерана.