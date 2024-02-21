Ізраїль вдарив по району столиці Сирії, де розташований комплекс спецслужб

Рік тому внаслідок атаки Єрусалиму по цьому ж району загинули іранські військові експерти.

Ізраїльські сили завдали удару по району Кафр-Суза в столиці Сирії Дамаску, влучивши у багатоповерхівку, пише Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Тут також розташовано школи, іранські культурні центри та комплекс, який використовують служби безпеки країни і який добре охороняється.

Рік тому цей же район також став об’єктом ізраїльської атаки, під час якої загинули іранські військові експерти.

Очевидці чули кілька вибухів поспіль, інформації про жертв і постраждалих наразі немає.

Фото: iranpress.com