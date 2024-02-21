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Хусити ракетою збили біля Ємену американський безпілотник, – Reuters

Дрон збили ракетою класу "земля-повітря".

Хусити ракетою збили біля Ємену американський безпілотник, – Reuters
Американський безпілотник Mq-9
Фото: ЕРА/UPG

Поблизу Ємену хусити ракетою класу "земля-повітря" збили американський безпілотник Mq-9. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських посадовців.

Зокрема, один з чиновників анонімно повідомив, що американський безпілотник виробництва General Atomics збили у понеділок неподалік Ходейди. Проте він не уточнив, чи був дрон у міжнародному повітряному просторі.

Ще один чиновник зазначив, що дрон був збитий хуситською ракетою класу "земля-повітря", випущеною з району Ходейди.Коментарі американських посадовців підтверджують заяву хуситів про те, що вони збили безпілотник поблизу портового міста і влучили у вантажне судно Rubymar в Аденській затоці.

У листопаді минулого року хусити збили ще один безпілотник MQ-9. Хусити також заявили, що сьогодні вночі атакували вантажне судно "Рубімар" в Аденській затоці, яке могло затонути.

  • 18 лютого США завдали нових ударів по хуситах у Ємені. Під приціл потрапили протикорабельні крилаті ракети і безпілотники різних типів.
  • Також раніше США здійснили серію атак по хуситському озброєнні. Зокрема, армія США завдала успішних ударів по двох безпілотних надводних катерах та трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах, які були підготовлені до запуску проти кораблів у Червоному морі. 
  • Раніше хусити посилили напади на комерційні судноплавні судна в Червоному морі − одному з найважливіших судноплавних шляхів у світі вздовж торговельного шляху Суецького каналу, через який контейнеровози з Азії та танкери з Аравії прямують до Європи.
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