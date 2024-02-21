Хусити ракетою збили біля Ємену американський безпілотник, – Reuters

Поблизу Ємену хусити ракетою класу "земля-повітря" збили американський безпілотник Mq-9.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських посадовців.

Зокрема, один з чиновників анонімно повідомив, що американський безпілотник виробництва General Atomics збили у понеділок неподалік Ходейди. Проте він не уточнив, чи був дрон у міжнародному повітряному просторі.

Ще один чиновник зазначив, що дрон був збитий хуситською ракетою класу "земля-повітря", випущеною з району Ходейди.Коментарі американських посадовців підтверджують заяву хуситів про те, що вони збили безпілотник поблизу портового міста і влучили у вантажне судно Rubymar в Аденській затоці.

У листопаді минулого року хусити збили ще один безпілотник MQ-9. Хусити також заявили, що сьогодні вночі атакували вантажне судно "Рубімар" в Аденській затоці, яке могло затонути.