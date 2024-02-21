Українські військові fpv-дронами "полагодили" ворожий Starlink

Українські військові знищили ворожий Starlink, який, імовірно, окупанти отримали незаконним шляхом.

Про таке повідомили у 71-й окремій єгерській бригаді ДШВ ЗС України.

"Всі чули про те, що росіяни почали користуватися платформами супутникового зв’язку SpaceX, але досі відзняти їх нам не вдавалося. Компанія кілька разів відхрещувалася від постачання агресору своєї продукції. Крадений або придбаний контрабандним шляхом модем помітили оператори розвідувальних БПЛА 71 єгерської бригади", – йдеться у повідомленні.

У ЗСУ додали, що знищили ворожий модем за допомогою безпілотників.

"Наші fpv-дрони не стерпіли неподобства і твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії:). Коротше, нема у окупантів старлінка. Принаймні, в зоні досяжності бійців нашої бригади", – резюмували у ДШВ.