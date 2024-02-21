Українські військові fpv-дронами "полагодили" ворожий Starlink

Українські військові знищили ворожий Starlink, який, імовірно, окупанти отримали незаконним шляхом.
Про таке повідомили у 71-й окремій єгерській бригаді ДШВ ЗС України.
"Всі чули про те, що росіяни почали користуватися платформами супутникового зв’язку SpaceX, але досі відзняти їх нам не вдавалося. Компанія кілька разів відхрещувалася від постачання агресору своєї продукції. Крадений або придбаний контрабандним шляхом модем помітили оператори розвідувальних БПЛА 71 єгерської бригади", – йдеться у повідомленні.
У ЗСУ додали, що знищили ворожий модем за допомогою безпілотників.
"Наші fpv-дрони не стерпіли неподобства і твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії:). Коротше, нема у окупантів старлінка. Принаймні, в зоні досяжності бійців нашої бригади", – резюмували у ДШВ.
- Використання росіянами Starlinkів нещодавно зафіксували розвідники. Раніше про це повідомляли користувачі соцмереж.
- Американський мільярдер, засновник компаній SpaceX та X.com Ілон Маск заявив, що його компанія не продавала Росії термінали Starlink.
- Україна співпрацює зі SpaceX над проблемою появи Starlink-ів на тимчасово окупованих Росією територіях. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров. Він зазначив, що українська сторона вийшли на контакт зі SpaceX ще до того, як набула розголосу інформація про так звані "російські" "Старлінки".
- У ГУР заявили, що Росія закуповує термінали супутникового Інтернету Starlink в арабських країнах. Вартість закупівлі пристрою Starlink за такою схемою складає 200 000 рублів – це понад $2100. Офіційно Starlink коштує до 600 доларів.