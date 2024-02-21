Міноборони: мета – ще 20 країн у коаліції дронів

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що відомство ставить собі за мету долучити до коаліції дронів ще щонайменше 20 держав.

Як повідомляє Укрінформ, станом на зараз до ініціативи, про старт якої офіційно оголосили після останнього засідання контактної групи у форматі "Раймштайн", приєдналися вісім країн.

Робота коаліції зосереджена на трьох напрямках: закупівля БпЛА українського виробництва за кошти, які спрямовують Україні партнери, постачання готових безпілотників з країн, які входять до ініціативи, а також спільний пошук технологічних рішень для ефективної роботи цих систем.