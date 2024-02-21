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Президент Польщі продовжив дію закону про допомогу українцям

Анджей Дуда схвалив рішення Сейму про продовження норм, які сприяли перебуванню в Польщі біженців з України. 

Президент Польщі продовжив дію закону про допомогу українцям
Президент Польщі Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, відповідно до якого продовжується дія заходів щодо допомоги українським біженцям.

За повідомленням на сайті польського глави держави, норми, які мали бути чинними до 4 березня, продовжено до 30 червня 2024 року. Йдеться про право воєнних біженців перебувати на території країни, користуватися наданими їм помешканнями та іншими будівлями, а також про чинність їхніх дозвільних документів. Згідно зі змінами до закону, продовжується дозвіл на роботу лікарів, стоматологів, медсестер та акушерів з України.

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