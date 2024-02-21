Президент Польщі продовжив дію закону про допомогу українцям

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, відповідно до якого продовжується дія заходів щодо допомоги українським біженцям.
За повідомленням на сайті польського глави держави, норми, які мали бути чинними до 4 березня, продовжено до 30 червня 2024 року. Йдеться про право воєнних біженців перебувати на території країни, користуватися наданими їм помешканнями та іншими будівлями, а також про чинність їхніх дозвільних документів. Згідно зі змінами до закону, продовжується дозвіл на роботу лікарів, стоматологів, медсестер та акушерів з України.
- Сейм схвалив продовження норм щодо захисту українських біженців 9 лютого. Проти були лише 15 депутатів з ультраправої проросійської партії "Конфедерація".
- Того ж 9 лютого про продовження механізму захисту біженців з України повідомили у Люксембурзі.
- Британія продовжила візи для біженців на 18 місяців, проте закрила одну з двох програм в'їзду для українців.