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Сейм Польщі продовжив тимчасовий захист для українських біженців до кінця червня 2024 року

Проти цього рішення голосували тільки 15 депутатів від правої партії «Конфедерація».

Сейм Польщі продовжив тимчасовий захист для українських біженців до кінця червня 2024 року
Засідання Сейму Польщі 9 лютого 2024 року
Фото: Х/Sejm RP

Сейм Польщі підтримав хвалу про продовження тимчасового захисту для українських біженців до кінця червня 2024 року, передає "Радіо Свобода".

Проти цього рішення голосували тільки 15 депутатів від правої партії «Конфедерація», одна депутатка від партії «Право і справедливість» утрималася. 

  • Минулого тижня стало відомо, що уряд Польщі планує продовжити термін легального перебування українських біженців на території країни до 30 червня поточного року. Далі термін дії закону переглянуть та внесуть зміни.
  • Раніше Рада ЄС продовжила дію механізму захисту біженців з України до 4 березня 2025. 
  • Європейська комісія передбачила 4 млн євро для покращення доступу до медичних послуг українських біженців. Цей проєкт має покращити спроможність національних систем охорони здоров’я і доступ до медичних послуг українців з тимчасовим захистом у Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщині, Чехії, Словаччині, Латвії, Литві, Естонії та Молдові. 
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