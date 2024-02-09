Сейм Польщі продовжив тимчасовий захист для українських біженців до кінця червня 2024 року

Проти цього рішення голосували тільки 15 депутатів від правої партії «Конфедерація».

Сейм Польщі підтримав хвалу про продовження тимчасового захисту для українських біженців до кінця червня 2024 року, передає "Радіо Свобода".

Проти цього рішення голосували тільки 15 депутатів від правої партії «Конфедерація», одна депутатка від партії «Право і справедливість» утрималася.