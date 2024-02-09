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США наразі мають достатньо коштів для навчання українських пілотів на F-16

Проте якщо програму розширять, знадобляться додаткові гроші. 

США наразі мають достатньо коштів для навчання українських пілотів на F-16
Фото: EPA/UPG

Національна гвардія США все ще має достатньо грошей, щоб завершити підготовку українських пілотів на винищувачах F-16.

Про таке заявив глава Нацгвардії США генерал Ден Хокансон, пише АР.

Генерал зазначив, що попри те, що через брак фінансування США не змогли надіслати Україні жодних нових пакетів озброєнь, але тренування пілотів вдалося продовжити.

"У нас є ресурси для продовження тренувань, які вже розпочалися. Якщо ми вирішимо збільшити це, вочевидь, нам знадобляться ресурси для підготовки додаткових пілотів і наземного персоналу ", – сказав Хокансон.

Навчання українських пілотів на F-16 у США розпочалося у жовтні на базі Національної гвардії Морріс в Тусоні, що в Арізоні, у рамках багатонаціональних зусиль із надання Україні передових винищувачів. 

Відтоді в українському військовому фонді, який США використовували для надсилання мільярдів доларів на інші системи озброєння та допомоги Україні, закінчилися гроші, і Конгресу важко було прийняти нову допомогу.

  • Українські пілоти та персонал проходять навчання для роботи з F-16 згідно різних програм у країнах-учасницях "Авіаційної коаліції". Кожна країна робить свій внесок у навчанні українських пілотів.
  • Lо складу "Авіаційної коаліції" увійшли члени НАТО та його партнери Королівство Бельгія, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, Королівство Данія, Республіка Греція, Королівство Нідерландів, Королівство Норвегія, Велике Герцогство Люксембург, Канада, Республіка Польща, Румунія, Сполучені Штати Америки, Чеська Республіка, Республіка Франція, Королівство Швеція.
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