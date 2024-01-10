У Міноборони розповіли про різні програми навчання українських пілотів на F-16

Кожна країна робить свій внесок у навчанні українських пілотів.

Українські пілоти та персонал проходять навчання для роботи з F-16 згідно різних програм у країнах-учасницях "Авіаційної коаліції". Кожна країна робить свій внесок у навчанні українських пілотів.

Про це повідомляє перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Відзначу зусилля, які здійснюють партнери в межах "Авіаційної коаліції" щодо розвитку бойових спроможностей авіації ПС ЗС України. Кожна країна робить свій внесок. Це не лише гарантії надання літаків, але й допомога з боєприпасами та усім необхідним для ефективного захисту українського неба завдяки F-16", – відзначив Павлюк.

Наразі різні групи фахівців проходять навчання за різними програмами:

Молоді пілоти підвищують свій професійний рівень, здійснюючи учбові польоти за міжнародними процедурами у Великій Британії, щоб в подальшому перейти до перенавчання на літаки F-16.

Досвідчені пілоти та наземний персонал проходять перенавчання на літаки F-16 в Данії та США.

Інші групи українських пілотів та авіаційного персоналу, які наразі підвищують рівень володіння спеціалізованою авіаційною англійською мовою у Великій Британії, Канаді, Польщі та США - найближчим часом приєднаються до програми перенавчання на літаки F-16.

До складу "Авіаційної коаліції" увійшли члени НАТО та його партнери Королівство Бельгія, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, Королівство Данія, Республіка Греція, Королівство Нідерландів, Королівство Норвегія, Велике Герцогство Люксембург, Канада, Республіка Польща, Румунія, Сполучені Штати Америки, Чеська Республіка, Республіка Франція, Королівство Швеція.