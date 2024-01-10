Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Помер народний артист України Віталій Білоножко
Помер народний артист України Віталій Білоножко
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті
Стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
ГоловнаСуспільствоВійна

У Міноборони розповіли про різні програми навчання українських пілотів на F-16

Кожна країна робить свій внесок у навчанні українських пілотів.

У Міноборони розповіли про різні програми навчання українських пілотів на F-16
Фото: EPA/UPG

Українські пілоти та персонал проходять навчання для роботи з F-16 згідно різних програм у країнах-учасницях "Авіаційної коаліції". Кожна країна робить свій внесок у навчанні українських пілотів.

Про це повідомляє перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. 

"Відзначу зусилля, які здійснюють партнери в межах "Авіаційної коаліції" щодо розвитку бойових спроможностей авіації ПС ЗС України. Кожна країна робить свій внесок. Це не лише гарантії надання літаків, але й допомога з боєприпасами та усім необхідним для ефективного захисту українського неба завдяки F-16", – відзначив Павлюк.

Наразі різні групи фахівців проходять навчання за різними програмами:

  • Молоді пілоти підвищують свій професійний рівень, здійснюючи учбові польоти за міжнародними процедурами у Великій Британії, щоб в подальшому перейти до перенавчання на літаки F-16.
  • Досвідчені пілоти та наземний персонал проходять перенавчання на літаки F-16 в Данії та США.
  • Інші групи українських пілотів та авіаційного персоналу, які наразі підвищують рівень володіння спеціалізованою авіаційною англійською мовою у Великій Британії, Канаді, Польщі та США - найближчим часом приєднаються до програми перенавчання на літаки F-16.

До складу  "Авіаційної коаліції" увійшли члени НАТО та його партнери Королівство Бельгія, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, Королівство Данія, Республіка Греція, Королівство Нідерландів, Королівство Норвегія, Велике Герцогство Люксембург, Канада, Республіка Польща, Румунія, Сполучені Штати Америки, Чеська Республіка, Республіка Франція, Королівство Швеція.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies