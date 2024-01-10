На Одещині посадовця філії “Ананьївське лісове господарство” ДП “Ліси України” підозрюють у видачі дозволів на незаконну порубку лісу в Національному парку.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у 2023 році підозрюваний незаконно видав лісорубні квитки для проведення рубок на ділянках Національного природного парку «Куяльницький», які є об’єктом природно-заповідного фонду. Спеціальні дозволи надавалися без дотримання вимог законодавства.

Таким чином на території лісництва зрубано понад 1200 дерев різних порід та діаметрів. Відповідно до судової інженерно-технічної експертизи, збитки довкіллю оцінено в 145 млн гривень.

За позовами Одеської обласної прокуратури, суд скасував лісорубні квитки та припинив рубку, яка мала проводитись до кінця 2023 року.

У кінці 2023 року Офіс Генпрокурора повідомив, що директор однієї з філій ДП “Ліси України” систематично отримував хабарі від підлеглих. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.