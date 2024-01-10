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Колишнього послушника Печерської лаври підозрюють у виправдовуванні російської агресії проти України

Також фігурант публічно поширив фейки про українських оборонців.

Колишнього послушника Печерської лаври підозрюють у виправдовуванні російської агресії проти України
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що зібрала доказову базу на колишнього послушника Києво-Печерської лаври, якого підозрюють у причетності до інформаційно-підривної діяльності на користь Росії.

За даними спецслужби, будучи кліриком УПЦ (МП), фігурант виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію частини території України, у тому числі Донецька та Луганська. Також фігурант публічно поширив фейки про українських оборонців на східному фронті та назвав повномасштабну агресію РФ “загостренням конфлікту” між Росією та Україною.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти його підривної діяльності проти державної безпеки України.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряються факти можливої співпраці представника УПЦ (МП) з російськими спецслужбами.

Підозрюваному загрожує до 8 років тюрми із конфіскацією майна.

Нагадаємо, митрополита Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосія судитимуть за розпалювання релігійної ворожнечі. Перебуваючи під домашнім арештом, священнослужитель продовжував розплювати релігійну ненависть через соцмережі.

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