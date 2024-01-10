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У Києві на Гостомельському шосе внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинула людина

Поліція встановлює обставини аварії.

У Києві на Гостомельському шосе внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинула людина
Фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура повідомила, що сьогодні, 10 січня, приблизно о 06:28 35-річний водій автомобіля “Мерседес Бенз Атего”, рухаючись по Гостомельському шосе, допустив зіткнення з автомобілем “Фольксваген”. 

Внаслідок дорожньої пригоди водій автомобіля Фольксваген від отриманих травм помер.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення водій автомобіля “Мерседес Бенз Атего” про підозру та обрання запобіжного заходу.

Першочергові слідчі дії тривають. 

Минулого тижня під Черніговом мікроавтобус в’їхав у бетонні плити на КПП. Водій загинув.

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