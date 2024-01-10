Громадянина РФ Богдана Львова поновили на посаді судді Верховного суду

Йому виплатять зарплату за "вимушений прогул".

Суд поновив громадянина Росії Богдана Львова на посаді судді Верховного суду, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Київський окружний адміністративний суд 10 січня задовольнив позов ексголови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді. Суд також схвалив сплату Львову зарплати за час, поки він не працював, бо це "вимушений прогул".

У Верховному суді відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду.