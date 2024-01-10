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Громадянина РФ Богдана Львова поновили на посаді судді Верховного суду

Йому виплатять зарплату за "вимушений прогул".

Громадянина РФ Богдана Львова поновили на посаді судді Верховного суду
Фото: Макс Требухов

Суд поновив громадянина Росії Богдана Львова на посаді судді Верховного суду, повідомляє кореспондент Радіо Свобода

Київський окружний адміністративний суд 10 січня задовольнив позов ексголови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді. Суд також схвалив сплату Львову зарплати за час, поки він не працював, бо це "вимушений прогул". 

У Верховному суді відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду. 

  • У вересні 2022 "Схеми" виявили, що Богдан Львов понад 20 років тому отримав громадянство РФ на підставі довідки військовослужбовця, а потім поновив паспорт по досягненню 45-річного віку у 2012-му. Сам він це заперечував.
  • СБУ поінформувала Верховний суд про наявність у Львова громадянства Росії. У жовтні на підставі цього голова Верховного суду відрахував Львова зі штату суддів ВС. Після виходу розслідування, на сайті президента була зареєстрована петиція про позбавлення Львова українського громадянства, яка набрала 25 тисяч підписів. У відповідь президент Володимир Зеленський доручив Комісії з питань громадянства при Офісі президента перевірити наявність підстав для припинення українського громадянства Богдана Львова. З того часу про результати розгляду цього питання ані в Офісі президента, ані в Державній міграційній службі не повідомляли.
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