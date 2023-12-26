Суд обмежив термін ознайомлення зі справою ексголови Верховного суду Князєва

Вищий антикорупційний суд обмежив строк ознайомлення з матеріалами справи щодо колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва до 1 березня 2024 року.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
"26 грудня слідчий суддя ВАКС за клопотанням сторони обвинувачення обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі стосовно колишнього голови Верховного Суду, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Згідно з ч. 10 ст. 290 КПК України встановлено строк для ознайомлення до 01.03.2024 включно. Після спливу цього часу сторона кримінального провадження вважатиметься такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.
Справа Князєва
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- ZN.UA повідомляло, що ексочільник Верховного Суду отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. НАБУ та САП встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи “Фінанси і кредит” з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як “бекофіс” для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.
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