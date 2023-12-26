Суд обмежив термін ознайомлення зі справою ексголови Верховного суду Князєва

Вищий антикорупційний суд обмежив строк ознайомлення з матеріалами справи щодо колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва до 1 березня 2024 року.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"26 грудня слідчий суддя ВАКС за клопотанням сторони обвинувачення обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі стосовно колишнього голови Верховного Суду, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з ч. 10 ст. 290 КПК України встановлено строк для ознайомлення до 01.03.2024 включно. Після спливу цього часу сторона кримінального провадження вважатиметься такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

Справа Князєва