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Суд обмежив термін ознайомлення зі справою ексголови Верховного суду Князєва

Захист мусить ознайомитись із матеріалами до 1 березня.

Суд обмежив термін ознайомлення зі справою ексголови Верховного суду Князєва
Всеволод Князєв
Фото: Фейсбук Всеволода Князєва

Вищий антикорупційний суд обмежив строк ознайомлення з матеріалами справи щодо колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва до 1 березня 2024 року.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"26 грудня слідчий суддя ВАКС за клопотанням сторони обвинувачення обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі стосовно колишнього голови Верховного Суду, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з ч. 10 ст. 290 КПК України встановлено строк для ознайомлення до 01.03.2024 включно. Після спливу цього часу сторона кримінального провадження вважатиметься такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

Справа Князєва 

  • 15 травня цього року під час отримання другого траншу хабара у розмірі $450 тисяч його і адвоката Горецького викрили «на гарячому». 16 травня НАБУ і САП повідомили обом про підозру.
  • ZN.UA повідомляло, що ексочільник Верховного Суду отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. НАБУ та САП встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи “Фінанси і кредит” з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як “бекофіс” для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.
  • Спершу слідчий суддя ВАКС обрав Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн гривень застави. Згодом суму зменшили до 75 млн грн, тоді - до 55 млн грн.
  • Наприкінці вересня Апеляційна палата ВАКС залишила колишнього голову Верховного Суду у СІЗО. При цьому знову зменшила розмір застави - до 45 млн грн.
  • Минулого місяця Княєву продовжили термін перебування у СІЗО з розміром застави у 35 млн грн.
  • На початку грудня Антикорсуд продовжив дію "запобіжки" до 2 лютого 2024 року. А 21 грудня Князєву зменшили розмір застави до 20 млн гривень.
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