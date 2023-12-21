Зеленський – про конфлікт із Польщею через експорт зерна: "Я не тряпка якась"
Зеленський – про конфлікт із Польщею через експорт зерна: "Я не тряпка якась"
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
ГоловнаСуспільствоПодії

Ексголові Верховного Суду Князєву знову зменшили розмір застави

Тепер вона становить 20 млн грн.

Ексголові Верховного Суду Князєву знову зменшили розмір застави
Всеволод Князєв
Фото: Фейсбук Всеволода Князєва

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

На судовому засіданні 21 грудня ВАКС частково задовольнив апеляційну скаргу захисту Князєва.

Адвокати просили домашній арешт, навіть цілодобовий, із покладенням процесуальних обов'язків. Як альтернативу пропонували зменшення розміру застави.

Апеляційну скаргу судді задовольнили частково: Князєв перебуватиме під арештом, але може внести замість 27 млн 20 млн грн застави.

Справа Князєва 

  • 15 травня цього року під час отримання другого траншу хабара у розмірі $450 тисяч його і адвоката Горецького викрили «на гарячому». 16 травня НАБУ і САП повідомили обом про підозру.
  • ZN.UA повідомляло, що ексочільник Верховного Суду отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. НАБУ та САП встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи “Фінанси і кредит” з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як “бекофіс” для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.
  • Спершу слідчий суддя ВАКС обрав Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн гривень застави. Згодом суму зменшили до 75 млн грн, тоді - до 55 млн грн.
  • Наприкінці вересня Апеляційна палата ВАКС залишила колишнього голову Верховного Суду у СІЗО. При цьому знову зменшила розмір застави - до 45 млн грн.
  • Минулого місяця Княєву продовжили термін перебування у СІЗО з розміром застави у 35 млн грн.
  • На початку грудня Антикорсуд продовжив дію "запобіжки" до 2 лютого 2024 року.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies