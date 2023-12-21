Ексголові Верховного Суду Князєву знову зменшили розмір застави

Апеляційну скаргу судді задовольнили частково: Князєв перебуватиме під арештом, але може внести замість 27 млн 20 млн грн застави.

Адвокати просили домашній арешт, навіть цілодобовий, із покладенням процесуальних обов'язків. Як альтернативу пропонували зменшення розміру застави.

Тепер вона становить 20 млн грн.

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