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Україна повернула ще одного підлітка з окупації

17-річний Михайло повернувся до України з тимчасово окупованої території.

Україна повернула ще одного підлітка з окупації
Фото: Мінреінтеграції

Україні вдалося повернути ще одного підлітка з окупованої рсіянами території. Про це повідомили у Мінреінтеграції України. 

До Мінреінтеграції близько місяця тому звернувся директор Маріупольського фахового будівельного коледжу Антон Білай. Він просив допомогти вивезти з окупації 17-річного Михайла.

"Білай вже має досвід — раніше йому вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію двох студентів-сиріт коледжу. Попри небезпеку для себе, він особисто поїхав за ними до тимчасово окупованого Донецька", — йдеться у повідомленні.

Цього разу, щойно йому стало відомо місцезнаходження ще одного хлопця, він відразу вирішив звернутися до Мінреінтеграції та Громадської спілки "Українська мережа за права дитини".

"Для повернення Михайла знадобилося близько місяця. Наразі він у Хмельницькому. Там також мешкає його сестра. Його мрія здійснилася, адже починати доросле життя хлопчина мріяв саме у вільній Україні", — додають у Мінреінтеграції.

Депортація українських дітей до Росії:

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