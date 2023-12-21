Україна повернула ще одного підлітка з окупації

Україні вдалося повернути ще одного підлітка з окупованої рсіянами території. Про це повідомили у Мінреінтеграції України.
До Мінреінтеграції близько місяця тому звернувся директор Маріупольського фахового будівельного коледжу Антон Білай. Він просив допомогти вивезти з окупації 17-річного Михайла.
"Білай вже має досвід — раніше йому вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію двох студентів-сиріт коледжу. Попри небезпеку для себе, він особисто поїхав за ними до тимчасово окупованого Донецька", — йдеться у повідомленні.
Цього разу, щойно йому стало відомо місцезнаходження ще одного хлопця, він відразу вирішив звернутися до Мінреінтеграції та Громадської спілки "Українська мережа за права дитини".
"Для повернення Михайла знадобилося близько місяця. Наразі він у Хмельницькому. Там також мешкає його сестра. Його мрія здійснилася, адже починати доросле життя хлопчина мріяв саме у вільній Україні", — додають у Мінреінтеграції.
Депортація українських дітей до Росії:
- У вересні Save Ukraine повернула ще 13 дітей з окупованих Росією територій України. Загалом Save Ukraine повернула в Україну 176 дітей.
- Велика кількість країн готова долучитися до питання захисту українських дітей, повернути додому всіх, кого викрала Росія.
- Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства.
- На території РФ Україна починає інформаційну кампанію "Знаєш – скажи!", щоб повернути депортованих дітей. Кампанію реалізує телеканал FREEДОМ, для зворотного зв'язку працюватиме телеграм-чат "Я Тут".
- Про депортацію українських дітей на територію РФ, читайте у матеріалі LB.ua "Депортація українських дітей до Росії: хронологія злочину".