Німеччина виділила 88,5 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України

Уряд Німеччини виділив 88,5 млн євро у фонд енергетичної підтримки України у вигляді зимового пакету допомоги. Внески до фонду енергетичної підтримки є частиною цьогорічного зимового пакету федерального уряду для України вартістю понад 1,6 мільярда євро, який також включає надання протиповітряної оборони, підтримку розвитку та гуманітарну допомогу.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

"Федеральний уряд надає Європейському енергетичному співтовариству ще 88,5 мільйонів євро. Федеральне міністерство економіки та захисту клімату виділяє 54,3 мільйона євро через KfW, а Федеральне міністерство закордонних справ – 34,2 мільйона євро. Це по'вязано з тим, що під час другої зими агресії на Україну російська авіація продовжує завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі", — ідеться у повідомленні федерального уряду.

Кошти Фонду енергетичної підтримки Україна використовує для фінансування джерел енергії, запасних частин та обладнання, такого як трансформатори та генератори, які допомагають підтримувати енергопостачання України, а також для ремонту зруйнованих підстанцій та електростанцій, щоб продовжувати забезпечувати населення електроенергією та теплом.

Інша частина коштів буде спрямована на проекти зеленого енергетичного переходу, такі як фотоелектричні системи на громадських будівлях, а також на зелену відбудову України.

Наприкінці минулого року федеральний уряд уже сплатив 129,5 млн євро до фонду підтримки енергетики. Таким чином, допомога Німеччини зросла до 218 мільйонів євро.

"Німеччина залишається найбільшим донором фонду, який зібрав близько 400 мільйонів євро з лютого 2022 року. Європейське енергетичне співтовариство проводить тендери на закупівлю товарів і контролює використання коштів", — пишуть в уряді ФРН.

Нещодавно Німеччина вже оприлюднила черговий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли 10 розвідувальних БПЛА та майже 2000 снарядів.