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У Підмосков'ї біля військкомату брила льоду причавила чотирьох чоловіків, один помер

Інцидент потрапив на камери відеоспостереження

У Підмосков'ї біля військкомату брила льоду причавила чотирьох чоловіків, один помер
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У підмосковних Люберцях із даху будівлі військкомату раптово впала велика брила льоду на голови потенційних мобілізованих, які прийшли стояли в черзі.

Про це повідомляють російські ЗМІ та пабліки.

Чотири чоловіки отримали травми різного ступеня тяжкості. 

Інцидент потрапив на камери відеоспостереження. На відео - група людей, що стояла в черзі, розбігається в різні боки.  Деякі падають на землю від влучання нею по голові.

 

Пізніше стало відомо, що один із постраждалих -  34-річний Федір Кузьмін - помер у лікарні від травм, несумісних із життям. У нього діагностували розрив печінки та перелом ребер, одне з яких проткнуло легеню.

Наразі в лікарні залишилися двоє постраждалих: один - у тяжкому стані, другий - у стані середньої тяжкості.

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