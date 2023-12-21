У підмосковних Люберцях із даху будівлі військкомату раптово впала велика брила льоду на голови потенційних мобілізованих, які прийшли стояли в черзі.

Про це повідомляють російські ЗМІ та пабліки.

Чотири чоловіки отримали травми різного ступеня тяжкості.

Інцидент потрапив на камери відеоспостереження. На відео - група людей, що стояла в черзі, розбігається в різні боки. Деякі падають на землю від влучання нею по голові.

Пізніше стало відомо, що один із постраждалих - 34-річний Федір Кузьмін - помер у лікарні від травм, несумісних із життям. У нього діагностували розрив печінки та перелом ребер, одне з яких проткнуло легеню.

Наразі в лікарні залишилися двоє постраждалих: один - у тяжкому стані, другий - у стані середньої тяжкості.