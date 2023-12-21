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Через санкції Росія витратила $12 мільярдів, аби утримати авіаційний сектор, - Reuters

Це майже вдвічі більше, ніж у 2020-2021 роках, коли авіаперевезення призупинялися через ковід.

Через санкції Росія витратила $12 мільярдів, аби утримати авіаційний сектор, - Reuters
Фото: EPA/UPG

Західні санкції закрили Росії постачання ключових запчастин та послуг з технічного обслуговування авіації. Щоб втримати сектор на плаву, Росія змушена виділити понад 12 млрд доларів у вигляді державних субсидій та кредитів.

Про це пише Reuters.

Проблеми у російських авіаторів почалися в березні 2022 року, коли західні авіавиробники Airbus та Boeing перестали постачати їм послуги та запчастини, а також припинили регулярне технічне обслуговування основного авіаперевізника "Аерофлот" та інших російських авіакомпаній.

Відтоді Росія була змушена витратити 1,09 трлн рублів (близько $12 млрд) на підтримку цивільної авіації. Це майже вдвічі більше, ніж вона витратила на підтримку галузі в 2020-2021 рр, коли пандемія COVID-19 викликала різке скорочення авіаперевезень.

"Таки масштаб витрат підкреслює масштаб зусиль Кремля щодо контролю над найважливішою галуззю", - пише Reuters.

Минулого тижня на великій пресконференції Володимир Путін заявив, що російський авіапарк "дуже перевантажений" літаками іноземного виробництва, томі Росія до 2030 року планує виготовити понад 1000 літаків.

За даними швейцарського постачальника авіаційних даних ch-aviation, зараз російські авіакомпанії експлуатують 991 літак, у тому числі 405 - російського виробництва. Однак, лише 133 літаки Superjet вироблено державною компанією United Aircraft Corporation. Інші літаки російського виробництва - "Туполєв", "Яковлєв" та "Іллюшин" - дуже рідко використовують для комерційних рейсів.

На думку західних аналітиків, державні інвестиції в кращому випадку дозволять росіянам зберегти авіапарк. Але його літаки навряд чи повернуться на західні ринки найближчим часом, навіть якщо війна проти України закінчиться.

Як санкції впливають на розвиток російської авіації

 

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