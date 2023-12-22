Пригожина могли вбити за наказом "правої руки" Путіна, – WSJ

Микола Патрушев, головний соратник російського лідера протягом десятиліть, міг ініціювати убивство лідера групи найманців "Вагнера", Євгена Пригожина.

Про таке повідомив The Wall Street Journal.

Як пише видання, за словами представників західної розвідки та колишнього офіцера російської розвідки, вбивство Пригожина готувалося два місяці та було схвалено найстарішим соратником і довіреною особою президента Росії Володимира Путіна, колишнім шпигуном Миколою Патрушевим.

Фото: Михаїл Климельєв/РИА новости/AFP/Getty images

Про роль Патрушева як виконавця плану вбивства Пригожина раніше не повідомляли. Натомість Кремль поширював інформацію про начебто здетоновану на борту ручну гранату.

В інтерв’ю із західними спецслужбами, колишніми співробітниками американських і російських служб безпеки та розвідки, а також колишніми чиновниками Кремля журналісти дізналися, що Патрушев почав попереджати Путіна про Пригожина влітку 2022 року.

За деякий час після червневого заколоту Пригожина, Патрушев дав наказ своєму помічнику приступити до підготовки операції з ліквідації Пригожина. Про це розповів колишній офіцер російської розвідки. Пізніше Путіну показали план, і він не заперечував.

Кілька тижнів потому, після турне по Африці, Пригожин чекав в московському аеропорту, поки інспектори з безпеки закінчили перевірку літака. За словами представників західної розвідки, саме під час цієї затримки під крило було закладено невелику бомбу.

Літак вилетів після 17:00, але більш ніж через півгодини стрімко втратив висоту і впав біля села Куженкіно. На відео очевидців видно, що після вибуху з неба впав реактивний літак з відірваним крилом.

Фото: Оперативний ЗСУ

За кілька днів російські ЗМІ повідомили, що тести ДНК підтвердили смерть Пригожина. Разом з ним загинули ще дев'ять осіб, у тому числі командир ПВК "Вагнера" Дмитро Уткін, ще один соратник "Вагнера", двоє пілотів і 39-річна бортпровідниця.

Похорони власника "групи Вагнера" Євгена Пригожина у Росії влаштувати таким чином, аби приховати справжній рівень його підтримки. Поховання супроводжувалася спекуляціями та дезінформацією.