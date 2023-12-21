Орбан назвав війну в Україні "військовою операцією", — Bloomberg

На думку Орбана, поки РФ не оголосить війну, доти в Україні "військова операція".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поставив під сумнів те, чи варто називати "війною" повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке призвело до сотень тисяч жертв. На думку Віктора Орбана, поки Росія не оголосила війну Україні, доти це "військова операція", — пише видання Bloomberg.

"Це військова операція", — сказав Орбан журналістам на щорічній прес-конференції в Будапешті, використовуючи термінологію президента Росії Володимира Путіна.

"Між двома країнами не було оголошення війни. Коли Росія оголосить війну, тоді війна буде", — зазначив Орбан.

Як пише видання, Орбан розлютив союзників Угорщини в Європейському Союзі та НАТО, підтримуючи тісні відносини з Росією та намагаючись підірвати підтримку України, зокрема закликаючи скасувати економічні санкції проти Кремля.

У жовтні під час зустрічі з Путіним в Пекіні, він назвав вторгнення Росії "військовою операцією", хоча сьогодні він сказав журналістам, що також готовий використовувати слово "війна", включно з російським президентом під час їх наступної зустрічі.

"Ми повинні радіти, що немає оголошення війни, тому що тоді буде загальна мобілізація", – сказав Орбан.

У жовтні Орбан зустрівся з Путіним у Китаї та сказав, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти РФ.