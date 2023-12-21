Ангола оголосила про вихід із ОПЕК після 16 років членства на тлі запеклої суперечки з приводу квот на видобуток нафти, передає Bloomberg.

Країна відхилила зниження ліміту видобутку, яке запровадили лідери організації, щоб відобразити скорочення виробничих потужностей.

Вихід Анголи зменшить членство в організації країн-експортерів нафти до 12 держав. Очолювана Саудівською Аравією ОПЕК та її союзники обмежують постачання, щоб підтримати ціни на нафту, які падають. Ф'ючерси на марку Brent нині, наприклад, упали на 1% і котирувалися трохи нижче за $79 за барель.

"Це рішення далося нелегко - час настав... Нашу роль в організації не вважають значною", - сказав міністр мінеральних ресурсів, нафти і газу Діамантіно Азеведо після засідання кабінету міністрів.

Зіткнення Луанди з керівництвом ОПЕК почалося влітку цього року, коли країну попросили ухвалити скорочення видобутку на 2024 рік. Видобуток ув Анголі й так упав приблизно на 40% за останні вісім років до майже 1,14 мільйона барелів на день, оскільки країна не в змозі достатньо інвестувати в глибоководні нафтові родовища, що старіють, показують дані Bloomberg.

Зовнішні консультанти пообіцяли провести перевірку, але це спричинило ще гірший результат: на своєму останньому засіданні минулого місяця ОПЕК запровадила нижчу квоту - 1,1 мільйона барелів на день, що нижче за поточний рівень видобутку в країні.

«Як країна, коли ми беремо участь, ми повинні робити свій внесок, очікуючи на результати, які відповідають нашим інтересам. Коли цього не відбувається, ми стаємо непотрібними і нам більше немає сенсу залишатися в організації», — додав Азеведо.

Декілька інших членів покинули ОПЕК в останні роки з різних причин: Катар, Індонезія і зовсім нещодавно - Еквадор.

Що відомо про рішення ОПЕК скоротити видобуток нафти

Про додаткові скорочення видобутку мало йтися на листопадовій зустрічі членів організації. Саудівська Аравія, Росія та інші члени ОПЕК+ вже пообіцяли скоротити загальний видобуток нафти на 5,16 млн барелів на день. Це близько 5% добового світового попиту. Скорочення включають 3,66 млн барелів на добу для ОПЕК+ і додаткові добровільні скорочення з боку Саудівської Аравії та Росії.

Водночас попри це рішення ОПЕК Саудівська Аравія збереже рівень постачань нафти в Азію

Скорочення видобутку нафти грає на руку Росії в енергетичній війні. Одним із найбільших переможців у цій ситуації, ймовірно, буде президент РФ, писав The Telegraph. Так, кожне підвищення ціни на сиру нафту на $1 долар збільшує експортні доходи Росії приблизно на 2,7 мільярда доларів на рік, повідомив Бенджамін Хільгеншток, автор звіту про російські санкції для Центру досліджень економічної політики.