Японія поставить США ракети Patriot після послаблення обмежень на експорт. Це може опосередковано посприяти Україні

Новий експортний контроль Японії досі не дозволяє їй постачати зброю до країн, які перебувають у стані війни. Водночас у цій ситуації у США з’являються додаткові можливості для надання військової допомоги Києву.

У п'ятницю, 22 грудня, Японія заявила, що готуватиметься відправити ракети протиповітряної оборони Patriot до Сполучених Штатів після перегляду своїх норм щодо експорту зброї. Це стало першим серйозним переглядом “пацифістських” обмежень на експорт за дев'ять років, пише Reuters.

Ця заява прозвучала в той момент, коли Японія, яка давно зайняла позицію заборони експорту смертоносної зброї, прагне зміцнити свою оборонну промисловість на тлі все більш напруженого середовища безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

“Це має важливе значення з точки зору подальшого зміцнення японсько-американського альянсу. Це сприятиме не лише безпеці Японії, але й миру та стабільності в ширшому Індо-Тихоокеанському регіоні”, — заявив головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі.

Хоча новий експортний контроль Японії досі не дозволяє їй постачати зброю до країн, які перебувають у стані війни, це може опосередковано принести користь Україні у війні з Росією, оскільки це дає Сполученим Штатам додаткові можливості для надання військової допомоги Києву.

Представник японського уряду, який відмовився назвати своє ім'я через делікатність питання, сказав, що ракети будуть використані для поповнення арсеналу збройних сил США для забезпечення безпеки Індо-Тихоокеанського регіону.

Система «Патріот» є однією із ряду складних одиниць протиповітряної оборони, наданих Заходом для допомоги Україні після вторгнення Росії.

Згідно з попередніми правилами, Японія могла експортувати лише компоненти озброєнь і їй було заборонено постачати готову продукцію.

Переглянуті рекомендації тепер дозволяють Токіо експортувати готову продукцію в країни, де знаходяться власники патентів. Будь-який реекспорт до третіх країн потребуватиме дозволу Токіо.

Японія виробляє ракети Patriot за ліцензією американських компаній Raytheon і Lockheed Martin.

Токіо також розглядає можливість експорту 155-мм артилерійських снарядів, виготовлених за ліцензією BAE Systems, до Сполученого Королівства.