Умєров поспілкувався із Остіном про оновлення структури Сил оборони

Крім іншого, обговорили можливості коаліції в рамках Контактної групи з питань оборони України.

Сьогодні, 22 грудня, міністр оборони України Рустем Умєров телефоном поспілкувався зіз очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

"Провів продуктивну щотижневу розмову з Остіном. Обговорювали останні події в сфері безпеки та оновлення структури українських, майбутніх Сил оборони", – написав Умєров у соцмережі Х.

Had a productive weekly call with Secretary Austin @SecDef. Discussed recent security developments and Ukraine’s, Future Defense Force structure updates and capability coalitions frameworks within Ukraine Defence Contact Group. — Rustem Umerov (@rustem_umerov) December 22, 2023

Також Умєров додав, що обговорили і структуру можливостей коаліцій в рамках Контактної групи з питань оборони України.

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