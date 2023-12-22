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Умєров поспілкувався із Остіном про оновлення структури Сил оборони

Крім іншого, обговорили можливості коаліції в рамках Контактної групи з питань оборони України.

Умєров поспілкувався із Остіном про оновлення структури Сил оборони
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 22 грудня, міністр оборони України Рустем Умєров телефоном поспілкувався зіз очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

"Провів продуктивну щотижневу розмову з Остіном. Обговорювали останні події в сфері безпеки та оновлення структури українських, майбутніх Сил оборони", – написав Умєров у соцмережі Х.

Також Умєров додав, що обговорили і структуру можливостей коаліцій в рамках Контактної групи з питань оборони України.

Як пройшли перші 100 днів каденції Міноборони, читайте у матеріалі Lb.ua

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