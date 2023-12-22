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Новий глава МЗС Польщі приїхав у Київ із першим закордонним візитом

Це перший закордонний візит Радослава Сікорського на новій посаді.

Новий глава МЗС Польщі приїхав у Київ із першим закордонним візитом
Фото: EPA/UPG

Зранку 22 грудня до Києва прибув новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський із першим візитом за кордон після призначення на посаду. 

"Одним із найважливіших пунктів візиту Радослава Сікорського стане виступ перед українськими депутатами, меседж якого полягає у підтвердженні того, що відносини з Україною будуть найважливішим політичним викликом для нового уряду", – повідомило видання RMF24.

Також міністр опублікував фото із однієї із київських вулиць на своїй сторінці у Х.

"Перший візит за кордон. Вже там", – написав міністр.

За даними, глава польського МЗС також зустрінеться з "найважливішими політиками" України, проте плодробиці тримають у секреті з міркувань безпеки. 

Також, як повідомляється, можна очікувати, що однією з ключових тем цього візиту буде вступ України до Європейського Союзу. Польський міністр є першим політиком ЄС, який відвідав столицю цієї країни після того, як Брюссель оголосив про початок переговорів про вступ. 

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