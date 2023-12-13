Кулеба провів розмову з новим головою МЗС Польщі Сікорським

Голови МЗС України Дмитро Кулеба та Польщі Радек Сікорський провели телефонну розмову.
Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.
“Міністр Сікорський підтвердив свою відданість подальшому зміцненню українсько-польських відносин, протидії російській агресії, інтеграції України в ЄС і НАТО, а також співпраці в інших глобальних справах”, - розповів Кулеба, і додав, що привітав колегу із призначенням на посаду.
Також сторони обговорили майбутній саміт Євросоюзу. Голова МЗС Польщі запевнив, що Польща активно працюватиме на саміті, щоб забезпечити ухвалення необхідних рішень. Йдеться, зокрема, про відкриття переговорів про вступ України до ЄС.
Міністр Сікорський прийняв запрошення відвідати Україну.
Що відомо про новий уряд Польщі
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11 грудня Сейм Польщі обрав новим главою польського уряду Дональда Туска. За обрання лідера Громадської коаліції головою Ради міністрів РП проголосували 248 депутатів Сейму, 201 депутат був проти, жоден не утримався.
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Туск заявив, що новий уряд розв'язуватиме проблеми, які останнім часом постали між Варшавою і Києвом. Йдеться, зокрема, про блокування вантажних перевезень на кордоні Польщі з Україною, де з польського боку накопичилися багатокілометрові черги з тисячами вантажівок.
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Ввечері 12 грудня Сейм Польщі проголосував за вотум довіри складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.
- 13 грудня президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу в нового уряду Дональда Туска. Складання присяги відбулося у президентському палаці у Варшаві.