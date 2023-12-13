У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Національне військове кладовище буде за Києвом. Як болісну для країни тему за рік перетворили на скандал
Національне військове кладовище буде за Києвом. Як болісну для країни тему за рік перетворили на скандал
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаПолітика

Президент Польщі прийняв присягу в нового уряду

Дуда заявив, що між ним і прем’єром Туском не має розбіжностей щодо розподілу владних функцій.

Президент Польщі прийняв присягу в нового уряду
Анджей Дуда і Дональд Туск, 13 грудня 2023
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу в нового уряду Дональда Туска. Складання присяги відбулося у президентському палаці у Варшаві, повідомляє Укрінформ.

Дуда зазначив, що це дуже важливий момент для Польщі. Він привітав з успіхом правлячу коаліцію, яка перемогла на останніх виборах. Президент зауважив, що, хоч походить з іншого політичного середовища, він готовий до співпраці з новим урядом. За його словами, між ним і прем’єром Туском немає розбіжностей щодо розподілу владних функцій.

Дуда також попросив новий уряд дбати про інтереси Польщі за кордоном, зокрема сприяючи тим країнам, які намагаються стати членами європейської і євроатлантичної спільноти.

Він також ініціював скликання у найближчі дні засідання Ради національної безпеки країни, на якій планується обговорити з новими членами уряду важливі справи з точки зору інтересів країни.

Зі свого боку, Туск подякував усі полякам за підтримку на виборах політичної сили, яка зараз прийшла до влади, звернувши увагу на рекордну явку на виборах. Він висловив задоволення з приводу того, що президент висловив готовність співпрацювати з урядом країни в усіх справах. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies