Президент Польщі прийняв присягу в нового уряду

Дуда заявив, що між ним і прем’єром Туском не має розбіжностей щодо розподілу владних функцій.

Президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу в нового уряду Дональда Туска. Складання присяги відбулося у президентському палаці у Варшаві, повідомляє Укрінформ.

Дуда зазначив, що це дуже важливий момент для Польщі. Він привітав з успіхом правлячу коаліцію, яка перемогла на останніх виборах. Президент зауважив, що, хоч походить з іншого політичного середовища, він готовий до співпраці з новим урядом. За його словами, між ним і прем’єром Туском немає розбіжностей щодо розподілу владних функцій.

Дуда також попросив новий уряд дбати про інтереси Польщі за кордоном, зокрема сприяючи тим країнам, які намагаються стати членами європейської і євроатлантичної спільноти.

Він також ініціював скликання у найближчі дні засідання Ради національної безпеки країни, на якій планується обговорити з новими членами уряду важливі справи з точки зору інтересів країни.

Зі свого боку, Туск подякував усі полякам за підтримку на виборах політичної сили, яка зараз прийшла до влади, звернувши увагу на рекордну явку на виборах. Він висловив задоволення з приводу того, що президент висловив готовність співпрацювати з урядом країни в усіх справах.